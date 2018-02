Manager Barbie wil tips van Patricia Paay om seksfilmpje te verwijderen

Hij wil op korte termijn aangifte doen tegen de nog onbekende verspreider van het filmpje, maar heeft, voordat hij juridische stappen kan zetten, eerst meer informatie nodig van Samantha de Jong. ,,Ze heeft mij verteld dat de beelden vorig jaar door iemand zijn gemaakt en dat ze voor 'een vriend' bestemd waren. Ze is momenteel zó in de war dat ze niet meer weet wie er achter de camera stond, en ook niet voor wie het filmpje was bedoeld. Het kan haar ex-vriend, pornoacteur en pompbediende Rolf Tangel, zijn of haar huidige vriend Jordi Ossel. Of misschien iemand anders, want na haar echtscheiding van Michael heeft Samantha tig romances gehad'', aldus Hampel.



Volgens Hampel kan het ook zijn dat Barbie best weet wie de maker en ontvanger van het filmpje zijn, maar dat ze die personen, al dan niet uit schaamte of angst, in bescherming wil nemen. ,,Als ik niet meer over dat videootje te weten kom, wordt het lastig aangifte te doen. Resultaat zal dan wel zijn dat het filmpje voor altijd op internet blijft circuleren en dat de veranwoordelijken ermee wegkomen terwijl Barbie met de gebakken peren blijft zitten.''



Hampel, die de afgelopen dagen niet meer met Samantha heeft gesproken, stelt dat de voormalige realityster het filmpje ongetwijfeld per bijvoorbeeld WhatsApp naar iemand heeft gestuurd. ,,Omdat het een enorme chaos in haar hoofd is, en ze voor de zoveelste keer een nieuw telefoonnummer heeft, ziet ze door de bomen het bos niet meer. Ze is vermoedelijk compleet de draad kwijt over wat ze met welke telefoon of welk nummer heeft verzonden en naar wie.''



Samantha's filmpje zou zijn verspreid, nadat iemand tevergeefs geld aan haar had gevraagd. Toen ze ze dat weigerde, belandde het daadwerkelijk op internet.