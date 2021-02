Mandalorian-acrice Gina Carano ontslagen na uitlatingen over joden

Kim Cattrall wordt uit vervolg Sex and the City geschreven

11:03 Kim Cattrall, beter bekend als Samantha in Sex and the City, wordt met een fictieve ruzie uit het vervolg op de serie geschreven. In januari werd bekend dat er een vervolg op de Amerikaanse hitserie zou komen. Cattrall heeft het naar verluidt al een tijd flink aan de stok met hoofdrolspeelster Sarah Jessica Parker en heeft daarom geen zin meer in een vervolg. In de serie wordt daarom dezelfde reden aangehaald.