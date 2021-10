Måneskin knipoogt met nieuwe single naar ophef Songfestival

,,Mammamia is het eerste liedje dat we schreven nadat we het Eurovisie Songfestival wonnen. We hadden toen een paar dagen met elkaar in de studio en dit nummer ontstond al in een paar uur. Dat was voor ons een teken dat het een “banger” zou zijn”, vertelt frontman Damiano David (22) vandaag tijdens een onlinepersconferentie vanuit Berlijn over de nieuwe single. ,,Het is een grappig liedje, we hadden erg veel plezier tijdens het maken ervan. We liepen over van inspiratie”, vult bassist Victoria De Angelis (21) hem aan.

In de song zingt David onder meer dat mensen hem willen arresteren en dat hij geen drank of drugs gebruikt, maar gewoon plezier wil maken. Een verwijzing naar de avond van de songfestivalfinale, waarbij twitterende tv-kijkers dachten te zien dat de zanger in de ‘greenroom’ cocaïne snoof. Iets dat door de band werd ontkend en later ook met een negatieve drugstest werd aangetoond. ,,Wij vonden dat we iets fantastisch hadden gedaan, maar er was heel veel commentaar”, zegt David. ,,Daar begrepen wij niks van en daar wilden we met dit liedje een leuke verwijzing naar maken.”

Mammamia is de eerste nieuwe muziek van de band sinds het winnen van het liedjesfestijn in Rotterdam. Weliswaar waren er met de singles Zitti E Buoni, I Wanna Be Your Slave en Beggin’ hitnoteringen in onder meer Nederland, maar die singles waren al voor het songfestival uitgebracht. De nieuwe song is, net als alle muziek van de band, door het viertal geschreven en geproduceerd. ,,We voelen ons vrij om dit met zijn vieren te doen en willen dat ook blijven doen. Dit werkt voor ons”, zegt De Angelis, die de band behalve met zanger David ook vormt met gitarist Thomas Raggi en drummer Ethan Torchio. De teksten komen vrijwel altijd van zanger David. ,,Om eerlijk te zijn ben ik daarin ook wel een diva. Ik duld niemand naast mij als het gaat om de teksten”, zegt hij lachend.

Fans hoorden de nieuwe single donderdag voor het eerst tijdens een exclusief digitaal event dat live in 17 popzalen wereldwijd te volgen was. Måneskin speelde de single vanuit de bekende Berlijnse popzaal SO36. In Nederland vond het evenement plaats in Het Patronaat in Haarlem.

