Måneskin-ster Victoria staart halfnaakt haar fans aan en Adele onthult cover van nieuw album

Showbytes worldwideKorte updates van wereldsterren op sociale media: wij smullen ervan. In de internationale versie van de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van celebrity's van over de hele wereld. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Adele keek net even opzij toen de coverfoto van haar nieuwe album werd gemaakt, maar was eigenlijk best tevreden.

Måneskin-bassiste Victoria De Angelis heeft haar muurversieringen graag zoals haar kleding: niet al te aanwezig.

Fans vinden Megan Fox om op te vreten, maar alleen haar vriend mag het echt doen.

Stijlicoon Kylie Minogue heeft een slimme manier gevonden om haar favoriete lampenkamp altijd bij zich te dragen.

Topmodel Winnie Harlow gebruikt in de toekomst vermoedelijk geen échte ijsjes meer bij lange fotoshoots.

Robbie Williams vraagt een godsvermogen voor kaartjes van zijn concert in Duitsland volgend jaar. Waarschijnlijk moet hij zijn taalcoach nog afbetalen.

Bindi Irwin, de dochter van krokodillenjager Steve, is niet zo van uiterlijk vertoon. Maar een duckface moet kunnen.

In de perkjes rond het huis van Zendaya is geen bloem meer te bekennen, maar dan heb je wel een mooie cover.

Zangeres Dua Lipa houdt ook wel van een bloemetje, óf het zijn modieuze nicotinepleisters (klik naar rechts).

Je hoort vaak dat sterren compleet hulpeloos zijn als ze iets alledaags moeten doen. Daar heeft Selena Gomez gelukkig geen last van.

Als het aan Melanie C ligt, heet haar groep voortaan de Ice Girls.

TikTok-ster Addison Rae zweert ook bij on the rocks.

Hailey Bieber biljart liever dan dat ze poseert, maar ze had geen keus.

Over woordgrappen gesproken: TikTok-ster Dixie D’Amelio weet haar volgers goed te boeien.

Mensen zeggen weleens dat jongeren weinig waardering hebben voor historische cultuur, maar bij Dixies zusje Charli spat de verwondering eraf in Rome.

In sportscholen zingen mensen de hit van Jennifer Lopez vaak als Jenny from the Blockjesbuik.

De 48-jarige actrice Kate Beckinsale had gezien haar jeugdige kapsel liever Backintime geheten.

Lady Gaga mag dan goed verdiend hebben met haar hits, ze is niet iemand die daarmee pronkt.

Zangeres Rita Ora heeft het na deze onmogelijke hangpose waarschijnlijk drie dagen aan haar rug gehad, maar het kiekje is leuk gelukt.

De Jonas Brothers hebben in coronatijd moeten bezuinigen op versterkers, maar gelukkig zijn ze creatief.

Bella Hadid is ook qua outfits half-Nederlands. Haar hoofd en hals zijn klaar voor een Hollandse herfst, haar benen voor het Amerikaanse klimaat.

Actrice Ruby Rose voelt precies het tegenovergestelde.

Wie niet van kleding houdt, maar toch een jas moet promoten, kan er altijd nog op gaan liggen. Kijk maar naar Alessandra Ambrosio.

The Bold and the Beautiful-icoon Katherine Kelly Lang, beter bekend als Brooke, probeert op stranddagen met haar kleinkind niet zo de aandacht te trekken qua badpakprint.

