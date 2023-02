Mannen die schuilgaan achter maskers Subwoolfer onthullen identiteit

Nick Offerman was bijna niet te zien in The Last of Us: ‘Ik wilde het script niet eens lezen’

Fans van The Last of Us zijn lyrisch over de acteerprestaties van Nick Offerman (52), die de rol van Bill vertolkt. De Amerikaanse acteur is niet meer weg te denken uit de HBO-reeks, die gebaseerd is op het gelijknamige populaire zombiespel. Toch had hij bijna niet in succesvolle serie gezeten. ,,Mijn vrouw heeft mij moeten overhalen om de rol aan te nemen”, onthult hij in Jimmy Kimmel Live.

