'Mannen komen altijd op mij af. Dus ik dacht: hoe moeilijk kan het zijn'

Ook de Apeldoornse Zwanetta Meyer is ervan overtuigd de ultieme temptation te zijn voor mannen. ,,Ik ben de perfecte verleidster'', vertelt de 21-jarige nuchter. ,,Mannen komen altijd op mij af, daar hoef ik nooit moeite voor te doen. Dus ik dacht: hoe moeilijk kan het zijn?'' De danseres, die onder andere te zien is in de videoclip van Famke Louise, wilde er graag even tussenuit, vandaar haar deelname aan het programma. ,,Ik verleid mannen vooral met mijn dansmoves, maar ook met de blik in mijn ogen. Maar het belangrijkste is om een band met ze op te bouwen, om hun vertrouwen te winnen.''



Ook de Apeldoornse houdt stijf haar lippen op elkaar over haar avonturen in Thailand. Bang om een slechte naam te krijgen, is ze niet. Ook heeft ze van te voren niet bedacht wat ze wel en wat ze niet gaat doen. ,,Je kunt van te voren wel allemaal dingen gaan bedenken, maar als iets gebeurt dan gebeurt het. Als de klik er eenmaal is...'' De nuchtere Apeldoornse maakt zich niet zo druk om de uitzendingen. ,,Het maakt me niet uit wat mensen van mij denken.''



Als het gaat over schuldgevoelens is Zwanetta duidelijk. ,,Ik ben geen stoker, ik ben een test'', zegt ze zelfverzekerd. ,,De koppels geven zichzelf op, dan lijkt me dat er al iets niet goed zit in je relatie. Dat is er al twijfel. Ik ben de ultieme test, daar ga ik me niet schuldig over voelen.''