Manon leverde meubels aan Martien Meiland: ‘Bij zo’n man past geen grijze bank’

Eva Jinek voelde zich ‘mislukking’ nadat ze werd ontslagen vanwege relatie met Bram Moszkowicz

23 september Eva Jinek had het gevoel dat de hele wereld naar haar keek toen ze in 2010 ontslagen werd bij de actualiteitenrubriek Nieuwsuur vanwege haar relatie met Bram Moszkowicz. Het was een moeilijke periode uit haar leven, zo gaf ze gisteren toe in gesprek met Raven van Dorst.