Manuel Broekman en Imanuelle Grives in nieuwe film Zwanger & Co

Broekman vervangt op het laatste moment Rolf Sanchez, die zijn rol vanwege een volle agenda terug moest geven. Voor Imanuelle Grives is het haar eerste bioscooprol sinds zij vorig jaar een tijdje in een Belgische cel zat vanwege drugs die zij had verhandeld op het festival Tomorrowland. Ook Soumaya Ahouaoui, Vincent Croiset, Loek Peters, Ilse Heus en Bas Keijzer zijn toegevoegd aan de cast.

De film gaat over een verloskundige (Lieke van Lexmond) die zonder vaste partner toch zwanger blijkt. Van emptynestsyndroom tot spermadonor, in Zwanger & Co zullen alle vormen en uitdagingen van het moderne ouderschap aan bod komen.

De opnames zijn inmiddels gestart. Zwanger & Co is in de loop van 2021 in de bioscopen te zien.

