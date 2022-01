Marble Mania met Meilandjes zakt onder miljoen kijkers

Zitting over procedure tegen prins Andrew voorbij, rechter komt ‘snel’ met oordeel

De hoorzitting in New York waarmee advocaten van de Britse prins Andrew een eventuele procedure wegens seksueel misbruik tegen hun cliënt wilden stoppen, is afgerond, meldden Britse media. Rechter Lewis Kaplan zei dat hij ‘best snel’ met een oordeel komt.

4 januari