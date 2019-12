Marc de Hond en zijn Remona in het huwelijksbootje gestapt

‘Just married met Remona de Hond-Fransen! Het was de perfecte dag, vol LIEFDE. Een avond vol lampjes in de tunnel. Let's grow old together’, schrijft Marc bij enkele trouwfoto's.



Marc en Remona maakten in januari bekend dat ze wilden trouwen. De theatermaker deed zijn vriendin een aanzoek op het podium van Theater Carré in Amsterdam, waar zij samen een show van Jochem Myjer bezochten.



Het tweetal is jaren samen en heeft twee kinderen: Livia en James. De Hond (42) en Fransen (34) ontmoetten elkaar op trainingscentrum Papendal, waar hij trainde als rolstoelbasketballer van het Nederlands team en zij als succesvol atlete op de zevenkamp.