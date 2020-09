Marc van der Linden belandde na val in coma: ‘Het ging heel slecht met me’

Vanavond was Marc van der Linden weer terug aan de vertrouwde desk van RTL Boulevard. Hij was uitgenodigd om te praten over prinses Amalia, maar voor het gesprek plaatsvond vroeg presentatrice Marieke Elsinga naar zijn gezondheid. In juli verdween Van der Linden van de buis en werd duidelijk dat hij in het ziekenhuis was opgenomen. Inmiddels gaat het weer goed met hem, maar zijn toestand was flink kritiek.



,,Ik ben gevonden door mijn moeder, omdat zij zich ongerust maakte", vertelde hij. ,,Ik had een ontsteking aan mijn been. Dat heet wondroos. Dat kwam steeds terug. Dat is iets wat ik over heb gehouden aan het afvallen. Zo'n aandoening kan heel hardnekkig zijn.” Door de wondroos kreeg Van der Linden een bloedvergiftiging. ,,Daarbij ben ik zo raar gevallen dat ik buiten westen ben geraakt en ongeveer acht uur zo heb gelegen.”