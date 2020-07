Marc van der Linden ontslagen uit ziekenhuis, zo snel mogelijk terug bij Boulevard

Dat meldde het programma vanavond. Het is nog steeds onduidelijk wat Marc mankeerde en waarom hij werd opgenomen; hij wilde zelf vandaag geen commentaar geven. Misdaadverslaggever en overtuigd republikein Peter R. de Vries hoopt in elk geval dat Van der Linden snel terugkomt. ,,Ik mis de discussie over het koninkrijk en de republiek wel’’, zei hij.



Marc liet begin deze maand via Twitter weten dat hij in het Amsterdamse VU Medisch Centrum was. Hij reageerde niet op volgers die vroegen hoe het met hem ging. RTL meldde vervolgens dat Van der Linden vanwege een ziekenhuisopname niet te zien is in het showbizzprogramma.



Zijn afwezigheid is tijdelijk, benadrukte de zender toen al. Collega-royaltydeskundige Justine Marcella, die onlangs werd geïntroduceerd als nieuw gezicht, is dus geen vaste vervanger. ,,We zijn het royalty-team aan het uitbreiden, zoals we ook meer deskundigen hebben op het gebied van bijvoorbeeld lifestyle en crime’’, aldus een woordvoerster toen. Marcella zei niet op de hoogte te zijn geweest van Marcs opname.