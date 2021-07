Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman gaan samen theater in

Wizard Of Oz-jurk van Judy Garland na mysterieu­ze verdwij­ning teruggevon­den

7:30 De iconische blauwe jurk die Judy Garland droeg als haar personage Dorothy Gale in de film The Wizard Of Oz (1939) is decennia nadat het kledingstuk werd gedoneerd teruggevonden bij de Catholic University of America in Washington DC. De jurk werd in 1972 aan de onderwijsinstelling geschonken, maar verdween daar op mysterieuze wijze. Matt Ripa, docent drama en muziek aan de universiteit, ‘kan het nog steeds niet geloven’, meldt The New York Post.