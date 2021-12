Marco Borsato doet aangifte tegen vrouw die hem beschuldigt van ‘onzedelijke betastingen’

Dat laat advocaat Geert-Jan Knoops weten. Inmiddels heeft de raadsman die Borsato bijstaat een persbericht verstuurd. Er is óók aangifte gedaan tegen de moeder van de 22-jarige vrouw wegens ‘uitlokking tot en medeplichtigheid aan’ de genoemde feiten.

In het persbericht van Knoops staat verder: ‘Vanaf het moment dat op 9 december 2021 een verzoek is gedaan aan het Openbaar Ministerie tot het instellen van een oriënterend onderzoek naar de bronnen van de onterechte insinuaties richting de heer Marco Borsato, is hij met zijn advocaten bezig geweest deze uitvoerige aangifte op te stellen en te voorzien van een aantal aanvullende bewijsstukken. Tot voor gisteren zijn aanvullende bewijsstukken verstrekt aan de advocaten van de heer Marco Borsato. Het is om deze reden dat de aangifte niet eerder is gedaan dan op 16 december 2021, teneinde te waarborgen dat de aangifte voldoende juridisch en feitelijk onderbouwd is met deze aanvullende bewijsstukken.’

Dochter van vriendin van Borsato

Het slachtoffer dat aangifte heeft gedaan - naam bij redactie bekend - is de dochter van een goede vriendin van de zanger. Die vriendin is al jaren groot fan, en voormalig assistent van Borsato. Het slachtoffer zegt dat Borsato haar al vanaf kleins af aan kent en dat het betasten begon nadat de vader van het meisje in 2013 was overleden. Het betasten zou jarenlang hebben plaatsgevonden, tussen 2014 en 2019.

De aangifte van Borsato is gisteren gedaan bij het Openbaar Ministerie Noord-Holland. Daar deed de zanger al eerder een verzoek om onderzoek te doen naar de bron van de geruchten die over hem de ronde deden. Dit volgde weer op geruchten die via roddelkanalen werden verspreid.

Enkele dagen later deden een 22-jarige vrouw en haar moeder aangifte bij het OM Midden-Nederland vanwege de onzedelijke betastingen.

