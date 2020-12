Marco Borsato doorbreekt stilte na breuk met Leontine: 'We laten de vorm los’

Marco blikt in het bericht terug op wat hij noemt ‘het meest verdrietige jaar uit mijn leven.’ ‘En al is het verdriet nog niet verwerkt. Ik kijk vol vertrouwen naar 2021! Ik wens mijn dierbaren heel veel liefde, geluk in het nieuwe jaar.’ Daarna volgen de namen van zijn drie kinderen: Luca, Senna en Jada. Maar ook de naam van zijn ex-geliefde Leontine staat in het rijtje. Het lijkt erop dat Marco hint op een nieuwe vorm die ze hebben gevonden om verder samen te leven. ‘We laten de vorm los. En we blijven toch een eenheid. #justthefiveofus’, sluit hij af. Eerder deze maand vierde Marco zijn 54ste verjaardag en toen stond Leontine ook al even stil bij haar ex-man. Op Instagram deelde ze twee vrolijke berichten van hem met hun kinderen. Daarbij stond de tekst: ‘ Happy birthday to you ’.

Dramatisch jaar

2020 was een dramatisch jaar voor Marco, waarvan de voortekenen in 2019 al naar buiten kwamen. Eind oktober van dat jaar bevestigde hij een affaire te hebben gehad met pianiste Iris Hond. Enkele maanden later, in januari, kwam het nieuws naar buiten dat hij met een burn-out kampte. Hij besloot even uit de spotlights te stappen om tot rust te komen. Maar in februari kwam toen ook nog het nieuws eroverheen dat Marco en Leontine na een huwelijk van 23 jaar gingen scheiden. In september werd bekend dat de scheiding definitief was.



Marco trok na de breuk met Leontine in bij zijn moeder Mary in Alkmaar. Inmiddels heeft hij in diezelfde gemeente een penthouse gekocht. Daar geniet hij van zijn rust en bezorgt hij op het moment onder meer kerstbomen. In een brief aan zijn fanclub liet hij weten even uit de spotlights te blijven, maar wel terug te keren. ‘Ik heb alleen nog even tijd nodig om er straks weer helemaal te kunnen zijn.’