Marco Borsato waarschuwt voor zeer warm weer

Johan Vlemmix wil Te land, ter zee en in de lucht terug op televisie

16:21 Als het aan Johan Vlemmix ligt keert het tv-programma Te land, ter zee en in de lucht terug op op televisie. Hij is daarvoor een petitie gestart. De zanger en entertainer was zelf honderd keer als deelnemer te zien in de show. Later werd hij gastpresentator en jurylid van het legendarische programma.