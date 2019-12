Marco, Davina en Armin op 1 in Belgische top 1000 aller tijden

Top 2000 bekend: Queen verslaat The Beatles, award voor Danny Vera

17:23 De gehele Top 2000 is vanmiddag bekendgemaakt. De hegemonie van Queen is nog verder uitgebreid. Niet alleen staat de Engelse rockgroep wederom bovenaan in de lijst, voor het eerst is de band ook de meest genoteerde artiest in de ‘lijst der lijsten’. Danny Vera kreeg bij de bekendmaking van de complete hitparade een Top 2000-award uitgereikt.