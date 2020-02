Marco en Leontine door duizenden overladen met liefde: ‘Dit komt binnen’

Dat Marco en Leontine bevriend zijn met tout bekend Nederland, blijkt wel aan de oneindige stroom aan hartjes en zoentjes die ze digitaal ontvangen. Leontine deelde ruim tien jaar geleden via Instagram de verklaring dat zij en haar Marco ‘met pijn in hun hart na mooie jaren’ uit elkaar gaan. Het bericht telt ruim 22.000 likes. Op Marco's aankondiging, die hij op Facebook zette, werd ruim 7.500 keer gereageerd.

Yolanthe, die haar huwelijk met Wesley Sneijder vorig jaar zag stranden, is geschrokken van het bericht. ,,Oh nee’’, schrijft ze bij een huilende emoticon. ,,Veel liefde voor jullie mooie mensen.’’ Bij André Hazes’ ex Monique Westenberg komt de breuk ‘binnen'. Ze schrijft aan Marco en Leontine te denken. Daniëlle Oerlemans zendt de twee love and hugs vanuit de Verenigde Staten. Caroline Tensen schrijft: ,,Lieve Tien! We zullen er voor jullie zijn!’’. Angela Groothuizen is met een ‘ach lieverd’ korter van stof.