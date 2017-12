Marconi Oeuvre Award 2017 voor radiomaker Adam Curry

Breekt BZV-boer Herman met een lange fa­mi­lie­tra­di­tie?

29 december Mochten BZV-boer Herman en zijn vriendin Fleur ooit een zoontje krijgen dan is het nog maar de vraag of het jongetje Herman zal worden genoemd. De naam Herman blijkt een familietraditie. De jonge boer is namelijk de vierde Herman in de reeks na zijn vader, opa en diens vader. ,,Van mij hoeft het niet per se'', aldus Herman.