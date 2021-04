Margje Fikse en Kefah Allush terug in de zomer bij Op1

Een woordvoerder van de NPO laat desgevraagd weten dat de NPO nog in gesprek is met de omroepen over de invulling van de zomerse editie van Op1 .

Vorig jaar had ook de VPRO een plek aan de zomerse NPO1-tafel met Nadia Moussaid en Pieter van der Wielen. Die omroep laat weten dat ‘daarover nog niets bekend is’. Mogelijk dat KRO-NCRV ook met een duo in de zomer komt nu de omroep de voorbije maanden de zondagse editie van Op1 presenteerde met Sven Kockelmann en Thalia Muusse. Het is zeer de vraag of Muusse dan weer aanschuift. Ze ontbrak bij de laatste uitzending omdat ze een te activistische rol had gespeeld met haar Twitter-oproep om een ‘volksberaad’ te houden. ,,Gelet op haar politieke activiteiten van de afgelopen dagen is de rol van presentator bij Op1 niet meer passend voor haar is. Op1 vereist journalistieke onafhankelijkheid en heeft een presentator nodig die gesprekspartner kan zijn voor iedereen aan tafel”, aldus de KRO-NCRV.