Mariah Carey mag niet officieel kerstkoningin genoemd worden

Plagiaat­zaak tegen Mariah Carey rond grootste kersthit van de baan, zanger eist toch geen 20 miljoen dollar

De rechtszaak tegen Mariah Carey over mogelijke plagiaat met haar hit All I want for Christmas is you is van de baan. Countryzanger Andy Stone heeft bekendgemaakt dat hij de zaak heeft laten vallen, meldt Variety.

3 november