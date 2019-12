Marie Fredriksson (1958-2019) was niet alleen de stem van Roxette

Haar stem bevatte de Scandinavische melancholie die ook Agnetha en Frida van ABBA van nature leken te bezitten. Net als die twee kon Marie Fredriksson zo toch diepgang zingen in ogenschijnlijke lichtgewicht-popmuziek. Dankzij de melodieën uit de pen van haar muzikale compagnon Per Gessle werd Roxette zo na ABBA het grootste mondiale exportproduct van de Zweedse popmuziek.



Fredriksson maakte zich powerballads als It must have been love en Listen to your heart geheel eigen. Gisteren overleed de zangeres aan de gevolgen van een hersentumor. Ze werd 61 jaar.