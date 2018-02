Marieke Elsinga wacht op eilandraad, Nicolette heeft 'groupies'

Elsinga wacht op eilandraad

Marieke Elsinga geniet in Costa Rica van een welverdiende vakantie. De presentatrice drinkt uit een grote glazen pot. Nu ze terug in tropische sferen is, denkt ze ook even terug aan haar deelname aan Expeditie Robinson afgelopen jaar. 'Eilandraad, anyone?', vraagt ze zichzelf af.

Eilandraad? Anyone? 🍍 Een foto die is geplaatst door null (@mariekeelsinga) op 13 Feb 2018 om 11:43 PST

Jan Smit geniet in Zuid-Korea

Jan Smit heeft een bezoek gebracht aan de Olympische Spelen en dat was een groot succes, zo zegt de Volendammer. 'Het waren twee fantastische dagen', zegt de zanger bij een fotocollage op Instagram. Op de foto's zijn Naomi van As, Ellen Hoog, Ireen Wüst en nog veel meer bekenden te zien.

Het waren 2 fantastische dagen! 🇳🇱🎉🥇🙈⛸#OlympischeSpelen Een foto die is geplaatst door null (@jansmitcom) op 13 Feb 2018 om 10:56 PST

Van Leer: shop till you drop

Fred van Leer had een topdag vandaag en dat laat 'ie graag weten. Hij ging samen met Giel de Winter van het Youtube-kanaal StukTV de stad in en ze kwamen niet met lege handen thuis. Tassen vol met Adidas-spullen gingen mee naar huis.

Wat een top dag ! En dan nog even shoppen met deze topper ! @gielstuktv #ikbenopdezeman #enneeditisgeenreclame #allesgekocht #zoalshethoort Een foto die is geplaatst door null (@fredvanleer) op 13 Feb 2018 om 9:05 PST

Nicolette heeft 'groupies'

Nicolette Kluijver is geen wilde rockster, die elke dag wordt toegeschreeuwd door uitzinnige fans en groupies. Maar vandaag was wél zo'n dag. De Expeditie Robinson-presentatrice heeft namelijk drie kippen, die wel heel erg geïnteresseerd lijken in haar.

Eindelijk heb ik ook groupies.... Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 13 Feb 2018 om 8:00 PST

Gernandt showt body

Tygo Gernandt is druk bezig met een nieuwe film, zo zegt hij op Instagram. Daarbij zet de acteur een foto van zijn welgevormde lijf.

Lekker bezig! Heerlijk aan het filmen.. #watnee #duss #haha #love Een foto die is geplaatst door null (@tygo_gernandt) op 13 Feb 2018 om 7:07 PST

Jochem lacht zich rot

Als Jochem Myjer mag optreden, dan wordt het een feestje. De cabaretier is beland in Emmen. ,,Wat geweldig om vandaag voor de eerste keer in @atlastheateremmen te spelen", zegt hij op Instagram. En dat blijkt ook uit de foto die de man uit Leiden erbij zet: vrolijk lachend.

EMMMEEENNNN! Wat geweldig om vandaag voor de eerste keer in @atlastheateremmen te spelen! Zoveel zin in! ! (Foto @stefanschipper ) Een foto die is geplaatst door null (@jochemmyjer) op 13 Feb 2018 om 6:08 PST

Ronnie blikt terug

Ronnie Flex keek gisteren nog even terug op de Edisons, waar hij de grote winnaar werd. Maar ook zangeres Naaz mocht twee awards in ontvangst nemen. Dat betekent dat er maar liefst vier beeldjes naar Rotterdam gaan en die wil de rapper maar al te graag showen.

4 EDISONS NAAR ROTTERDAM❤️ Een foto die is geplaatst door null (@ronnieflex010) op 13 Feb 2018 om 4:16 PST

De zwangere Miss-specialiste Kim Kötter knutselde vandaag samen met haar zoontje Muck een valentijnscadeautje voor haar vriend Jaap Reesema: de vader van het mannetje. Volgens een driftig timmerende Kim zijn spijkers toevallig net in de aanbieding bij een bouwmarkt.

Presentator Eddy Zoey ging op visite bij koningshuiskenner Johan Vlemmix. Volgen Eddy draaide het bezoek vooral om een kennismaking met de levensechte sekspoppen van Johan die hij volgens eigen zeggen alleen maar spaart.

Ff op bezoek bij @johanvlemmix en z’n meiden 🎉✨ Een foto die is geplaatst door null (@eddyzoey) op 13 Feb 2018 om 2:20 PST

Tatjana Simic, oftewel Kees uit Flodder, zag het vanmorgen niet helemaal scherp. Waarschijnlijk daarom besloot ze voor de verandering een selfie zonder make-up te maken. Leuk idee, maar wie lang kijkt, krijgt knallende koppijn.

free of make up 🤓🤭😉 Een foto die is geplaatst door null (@tatjanasimic_official_account) op 13 Feb 2018 om 0:49 PST

Actrice Esmée van Kampen voelde zich vandaag, dankzij een redelijk dikke laag plamuur, een echte Hollywoodster.

Modern Hollywood Glam ✨ Een foto die is geplaatst door null (@esmeevnkmpn) op 13 Feb 2018 om 2:49 PST

Volendammer Kees Tol is met vrienden op wintersport in Oostenrijk en daar presenteerde hij zijn volgers een raadsel. Hij vraagt hen of ze de man rechts op de foto (Frank) al dan niet leuk vinden. Frank valt bij de volgers van Kees zeker in de smaak. En een enkeling vraagt zich af of hij wellicht de vriend is van Kees, die recent nog vrijgezel was.

Wintersport! #watisdittochfijn #friends #oostenrijk #ikblijfhierwonen #ditzijnhenkenfrank #hoevindenjulliefrank? (Rechts) Een foto die is geplaatst door null (@keestolofficial) op 13 Feb 2018 om 3:15 PST

Voormalig K3-meisje Josje Huisman poseerde met een mond vol friet voor het magazine van Linda de Mol.

(Bijna) nooit met de mond vol tanden, wel met 🍟 😇 Nu in de @Linda 📸@valentinavos 👗@suzekuit 💄@astridmkhk #checkitout #isleuk #frietforlife #dankaanleukteamenlinda Een foto die is geplaatst door null (@josjecoos) op 13 Feb 2018 om 3:22 PST

Plastisch chirurg Joost Staudt, de echtgenoot van Nicolette Kluijver, had vandaag vanwege het schaatsen op tv even geen tijd om ooglidcorrecties en andere schoonheids- of hersteloperaties te doen.

Kijk. Zo doen we dat op de OK... #ookeenbeetjemeegenieten #jooststaudt #ennuweeropereren #plastischechirurgie Een foto die is geplaatst door null (@drjooststaudt) op 13 Feb 2018 om 4:16 PST

Zangeres Edsilia Rombley blaast vandaag 40 kaarsjes uit en dat heeft ze geweten. Tijdens een Transavia-lijnvlucht werd ze door de bemanning gefeliciteerd en kreeg ook nog iets aardigs in de handen gedrukt: een lekker luchtje en een vriendelijke kaart.

Zo lief!! In de lucht nu al een verjaardagscadeautje! Bedankt lieve bemanning #transaviacrew HV5358! Love iT!😘 13feb it’s My birthday! 🙌🏾🙌🏾🙌🏾🎉🎉🎉 Een foto die is geplaatst door null (@edsiliarombley) op 12 Feb 2018 om 14:20 PST

Lisa Loïs heeft haar tanden tijdens carnaval stukgebeten op een minigitaar. Mogelijk had ze een biertje te veel op, want het woord carnaval schrijven lukte niet meer: Caranaval.

Oh ja, dit besloot ik ook nog te doen. Caranaval maakt meer kapot dan je lief is. Je eigenwaarde bijvoorbeeld. Of is dat alcohol? Een foto die is geplaatst door null (@lisaloisofficial) op 12 Feb 2018 om 23:11 PST

Victoria Koblenko mocht voor sportglossy Helden kickbokser Rico Verhoeven letterlijk het hemd van zijn lijf vragen.

Gisteren lanceerde @ricoverhoeven z’n #WinnersWorkout app. Vandaag ligt de cover van @heldenmagazine in de winkel waarin ik hem t hemd van t lijf mocht vragen. Swipe 👉🏼 @tanya_savchenko_nails Тааааань, твой маникюр наконец-то на чемпионе мира! Листаем направо для обложки 👉🏼 Een foto die is geplaatst door null (@vkoblenko) op 12 Feb 2018 om 23:27 PST

Allround actrice Anne-Marie Jung doet een 'schokkende' bekentenis. Ze werd ooit verleid met behulp van Japanse mayonaise. ,,Het is wèl zo'', aldus de blondine.

Het is wèl zo... #mayonaise #deoorsprongvanalles #archief Een foto die is geplaatst door null (@annemariemetstreepje) op 13 Feb 2018 om 0:09 PST

Dat stylist Fred van Leer op gezette tijden een spuitje botox laat zetten is nagenoeg bekend. Maar nog niet dat tegenwoordig ook actrice Plien van Bennekom het spierverlammende goedje mag toedienen.