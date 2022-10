Marieke showt enorme babybuik en Rolf neemt sleutels van paleis in ontvangst

Spoor­loos-klokkenlui­der maandag in gesprek met hoofdredac­tie: ‘Houding Derk Bolt beschamend’

Barbara Quee, de vrouw die in samenwerking met Kees van der Spek de mismatches in Spoorloos onthulde, gaat maandag in gesprek met de hoofdredactie van het programma. Daarin gaat ze onder andere haar ongenoegen uiten over het optreden van Derk Bolt, gisteravond op de landelijke televisie. Quee zegt ‘verbijsterd’ te zijn over de houding van de presentator. ,,Het was tenenkrommend en heeft de hele zaak meer kwaad dan goed gedaan.”

