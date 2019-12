Marijke Helwegen is de meest irritante BN’er

Helwegen (45 procent van de stemmen) en haar anti-inbraakstrip nam het in de Loden Leeuw-verkiezing op tegen Paul Haenen voor vergelijkingssite Pricewise en Sjaak Swart voor bookmaker Toto, reclames waar kijkers ook de kriebels van krijgen. ,,Ik bevind me in een goed rijtje als ik me vergelijk met eerdere winnaars. Dan doe ik het wel aardig hoor. Ik zie dit als een prijs. Over het algemeen zeggen mensen tegen me: Zo, die durft’’, reageerde Helwegen.