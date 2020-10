Marijke was mooi, slim en succesvol… en maakte vier ton over naar een man in India

Het had zomaar een episode van Het mooiste meisje van de klas kunnen zijn. Marijke studeerde cum laude af, was advocate, verdiende 140.000 euro per jaar, had een auto van de zaak en kluste bij als model. Het leven lachte haar toe, zou Jaap Jongbloed zeggen, terwijl Madonna of Duran Duran op de achtergrond speelde.