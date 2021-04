Marilyn Manson aangeklaagd door GoT-actrice om seksueel misbruik

Lijst slachtof­fers Marilyn Manson groeit: ook actrice Esmé Bianco zegt te zijn misbruikt

11 februari Game Of Thrones-actrice Esmé Bianco is de nieuwste actrice die zich aansluit bij het aantal vrouwen dat zanger Marilyn Manson ervan beschuldigt hen te hebben misbruikt, onderdrukt en mishandeld. Dit meldt The Cut.