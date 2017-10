Marilyn Manson gewond afgevoerd bij concert na vallen decorstuk

Manson trad op in de Hammerstein Ballroom. Tijdens het nummer Sweet Dreams (Are Made Of This), een cover van Eurythmics, zou de zanger op een stelling zijn geklommen. Die kwam vervolgens bovenop hem terecht. Volgens een ooggetuige lag Manson na het incident nog zo'n kwartier onder een doek op het podium, schrijft BBC News.



,,Hij was best wel slap, alsof hij bewusteloos was'', zegt concertbezoeker Anthony Biscardi. Het publiek, dat volgens de getuige al snel 'gek werd', kreeg te horen dat de show niet verder zou gaan.



Wat voor verwondingen Manson heeft opgelopen en wat dat voor gevolgen heeft voor zijn tournee, is niet bekend.