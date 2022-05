Marilyn Monroe-experts boos om actie Kim Kardashian: ‘Die jurk is enorm fragiel’

Het feit dat Kim Kardashian maandag de iconische jurk van Marilyn Monroe droeg naar het Met Gala in New York is niet bij iedereen goed gevallen. Een aantal Monroe-kenners mengde zich al gauw in de discussie en schroomde niet om hun mening te geven aan de New York Post .

,,Ik ben diep teleurgesteld dat deze jurk, een icoon van 60 jaar oud, publiekelijk gedragen wordt. De jurk is enorm fragiel en is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven in kamers waar de temperatuur is aangepast op de stof. En nu is de jurk opeens op een rode loper, waar er van alles mee kan gebeuren. Zweet, parfum en make-up zijn dingen die het kledingstuk schade toe kunnen brengen,” aldus Michelle Morgan, de auteur van het in 2018 verschenen boek The Girl: Marilyn Monroe, the Seven Year Itch, and the Birth of an Unlikely Feminist.

Nina Boski, de producent van de docuserie en podcast Marilyn: Behind The Icon, is het met Morgan eens. ,,Ik snap waarom Kim deze jurk wil dragen om publiciteit te genereren maar dit stuk had maar door één persoon gedragen mogen worden en dat is de iconische Marilyn Monroe. Op deze manier wordt de herinnering aan Marilyn vervaagd.”

Lees verder onder de foto...

Volledig scherm Marilyn Monroe in de iconische jurk. © Bettmann Archive

Vervangen door een replica

Monroe-historicus en verzamelaar Scott Fortner noemt het kledingstuk ‘een nationale schat’. ,,Die jurk is zó iconisch, die had nooit uitgeleend mogen worden. Zelfs niet aan Kim Kardashian, die op deze manier voor veel publiciteit zorgt voor Ripley’s, het museum de jurk in bezit heeft. Monroe heeft deze jurk tot een deel van de Amerikaanse culturele geschiedenis gemaakt en het is niet aan anderen om daar hun eigen draai aan te geven. Ik vind het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen plaatsvinden.”

Overigens droeg Kardashian de jurk alleen voor de rode loper van het gala. Eenmaal binnen verving ze de jurk door een replica, in een speciaal voor haar opgezette kleedkamer. ,,Ik ben extreem respectvol met de jurk en wat deze betekent voor de Amerikaanse geschiedenis”, zei de realityster tegen Vogue voorafgaand aan het modefestijn. ,,Ik zou nooit gaan zitten of eten in de jurk of er iets mee doen waardoor die kan beschadigen. Ik draag ook geen lichaamsmake-up, wat ik normaal gesproken wel doe bij dit soort evenementen.”

Monroe droeg het beroemde strakke gewaad in 1962 tijdens haar legendarische uitvoering van Happy Birthday voor president John F. Kennedy voor zijn 45e verjaardag in New York. Het was een van de laatste publieke optredens van de actrice, die enkele maanden daarna op 36-jarige leeftijd overleed. JFK werd het jaar erop doodgeschoten in Dallas.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: