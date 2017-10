Marjolijn Touw in nieuwe musical Charley

De grote theaterproductie is vanaf november 2018 in de Nederlandse theaters te zien. De musical is gebaseerd op de Britse komedie Charlie's Aunt van Brandon Thomas, waarvan Van Eerd al eerder een succesvolle toneelbewerking maakte. De klucht, die eind negentiende eeuw in Londen een record vestigde met bijna 1500 voorstellingen, gaat over een man die zich verkleedt als de tante van een vriend om - uit pure nood - diens familie om de tuin te leiden.

De première van de musical Charley is in december 2018 in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. Van Eerd speelt wederom de hoofdrol. De acteur is komend seizoen nog in de theaters te zien met Harrie & Eva, de tiende komedie rond zijn vaste hoofdpersonage Harrie Vermeulen. De komedie gaat maandag 30 oktober in première in de Goudse Schouwburg.