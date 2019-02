Mark Hollis, zanger van Talk Talk, op 64-jarige leeftijd overleden

Talk Talk werd in 1981 opgericht en bestond vervolgens tien uiterst succesvolle jaren. De band leverde hits af als It's My Life, Life’s what you make it, Such a shame en Dum Dum Girl. Zanger en componist Mark Hollis wordt nog altijd gezien als drijvende kracht van de band die geldt als pionier van het zogenoemde romantische en soms obscure postrockgenre. Hij trok zich in 1998 terug uit de muziekwereld. In dat jaar bracht hij overigens nog een soloalbum uit.