Mark Ronson zag schrijven van Shallow als therapie

De producent en zangeres, die een hoofdrol speelt in A Star is Born, werkten aan het liedje in 2016. Ronson zag kort daarna zijn huwelijk stranden en Lady Gaga en haar verloofde Taylor Kinney waren net uit elkaar. ,,We maakten allemaal shit op relatievlak mee", vertelt de producent die het nummer met de zangeres en twee andere songwriters schreef. ,,Iedereen was bereid zijn problemen in dat liedje te leggen. Het proces was een soort van therapie, ook al zit er zoveel pijn in dit nummer."



Ronson, die momenteel ook met Miley Cyrus scoort met het nummer Nothing Breaks Like a Heart, was helemaal niet van plan liedjes over liefde en relatieproblemen te schrijven. ,,Ik wil niet overkomen alsof ik iets aan het uitbuiten ben", zegt hij doelend op zijn scheiding van de Franse actrice Josephine de La Baume. Toch is het een thema op zijn nieuwe studioalbum Love and Feelings. ,,Het feit is dat ik door die dingen heenging en dat ik een plaat moest maken. Dat moest op een gegeven moment wel samenkomen.”