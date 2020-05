Marktleider, koploper... welk radiostation is nou echt het grootste?

Radio 2 staat in de nieuwste lijst met luistercijfers van de radio bovenaan, maar Qmusic ook. Hoe zit dat?

,,Radio 2 staat bovenaan als je alle doelgroepen meetelt. Dat zijn alle luisteraars van 10 jaar en ouder. Qmusic is koploper wanneer je alleen kijkt naar luisteraars tussen 20 en 49 jaar. In de lijst 10+ staat Qmusic met Radio 538 op de gedeelde derde plaats. Radio 2 heeft daar een marktaandeel van 13,4 procent, Radio 10 staat tweede met 10,8 procent. Het grappige is dat commerciële zenders allemaal jubelende persberichten uitsturen. Zo meldde Radio 10 vanochtend al dat zij de grootste commerciële zender van Nederland zijn. Dat klopt als je de lijst 10+ hanteert. De radiocijfers worden gemeten in een stuk of zeven aparte leeftijdsgroepen, zo krijg je die vele doelgroepen. Commerciële zenders buitelen elke keer met persberichten over elkaar heen als de nieuwste luistercijfers bekend zijn. Ze willen allemaal doen geloven dat ze de winnaar zijn en kiezen dan de doelgroep die hen het best uitkomt.’’