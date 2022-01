Marlijn traint zich suf en Iris jaagt haar dromen na

Hitfilm Alles op Tafel kort terug in bios, dan naar Amazon Prime

De Nederlandse hitfilm Alles op Tafel keert toch heel kort terug in de bioscopen. De film met Linda de Mol en Peter Paul Muller in de hoofdrollen zal daarna, vanaf 1 februari, exclusief te zien zijn op Amazon Prime Video, zo hebben distributeur Independent Films en Amazon Prime bekendgemaakt. De twee partijen maakten eerder vandaag juist bekend dat de film niet terug zou keren naar de bioscopen. Dit besluit werd herzien nadat was uitgelekt dat de bioscopen vermoedelijk later deze week weer de deuren mogen openen.

24 januari