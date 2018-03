Marlijn Weerdenburg: Mijn vader was er op tijd bij

Pfaff-villa verkocht voor minder dan helft oorspronkelijke vraagprijs

11:08 Na negen jaar is de Brasschaatse villa van Jean-Marie en Carmen Pfaff dan eindelijk verkocht. De vraagprijs daalde in die periode met ruim de helft, melden Belgische media. De villa met onder meer 6 slaapkamers, 3 badkamers, een inpandig zwembad en een tennisbaan was jarenlang het decor van de real-life soap over het gezin van de voormalige Belgische voetbalkeeper.