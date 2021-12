Marokkaans-Nederlandse boer Ayoub eind december te zien in eigen programma

Ayoub, die opgroeide in Amsterdam-Oost, brak vorig jaar door na een reportage van NH Nieuws. Zo ging het balletje rollen en kwam KRO-NCRV met hem in contact. In april dit jaar was al duidelijk dat Ayoub zijn eigen programma zou krijgen, maar wanneer hij op de buis te zien zou zijn, was nog niet bekend. Tot vandaag dus.

KRO-NCRV laat in de zesdelige serie zien hoe een jonge gepassioneerde boer zijn droom - een eigen melkveehouderij beginnen - wil waarmaken, wat er bij komt kijken en of er in deze tijd in Nederland nog ruimte is om te kunnen boeren. Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV: ,,De gedrevenheid en enthousiasme van Ayoub zijn aanstekelijk. In een tijd waarin boeren het zwaar hebben, is het belangrijk om te laten zien dat deze jonge vent niets liever wil dan letterlijk met zijn voeten in de klei staan.”