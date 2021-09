Martien en Erica gaan opnieuw verhuizen: ‘Elke dag staan de mensen voor de deur’

Erica 3n Martien Meiland lijken wel vaker te verhuizen dan ze nieuwe seizoenen van Château Meiland filmen. De realitysterren hebben het gehad in hun optrekje van enkele miljoenen en zoeken opnieuw naar een andere thuis. ,,Elke dag staan de mensen voor de deur en zelfs van het hek trekken sommigen zich niets aan”, klinkt het in de Telegraaf.

Nadat de Meilandjes verhuisden van Frankrijk naar Nederland, kochten de realitysterren een villa in Hengelo, maar door een ruzie met de gemeente werd die al snel opnieuw verkocht voor een nog luxueuzer optrekje. In alle stilte keerde Martien Meiland met zijn gezin terug naar zijn thuisbasis Noordwijk waar hij een villa van 2,6 miljoen euro op de kop tikte. En hoewel de Meilandjes zich er echt thuis voelen, besloten ze toch om het huis alweer te verkopen. Ze hebben naar eigen zeggen te veel last van fans en zoeken iets met meer privacy. ,,Vanmiddag ben ik wel met veertig mensen op de foto gegaan tijdens het boodschappen doen, maar dat is geen probleem. Dat hoort er gewoon bij. Maar dan is het wel lekker dat je als je thuiskomt het hek dicht kan doen en daar niemand ziet!”

Martien maakte het nieuws bekend tijdens een groot feest ter ere van zijn 60ste verjaardag. ,,Lieve mensen, welkom op het eerste feest dat we hier geven en dat meteen ook het laatste zal zijn. We gaan weer verhuizen! Ja, alweer”, opende hij zijn speech. ,,Dit huis is gewoon te druk, elke dag staan de mensen voor de deur en zelfs van het hek trekken sommigen zich niets aan. We blijven wel in Noordwijk. We hebben een huis gezien dat je van de weg niet kan zien, dus mét een oprijlaan, en dit gaat dus weer in de verkoop!”

Door de overspannen huizenmarkt is de prijs van de villa alweer flink gestegen: de Meilandjes vragen er nu zo'n 2.995.000 euro voor, meldt De Telegraaf. En hoewel ze een flinke som geld kunnen krijgen voor de villa, kijkt de familie er ontzettend tegenop om te verhuizen. ,,Ik zie wel ontzettend op tegen die dozen, weer die verhuisstress, maar daar komen we ook wel weer doorheen. Nee, het volgende huis is niet weer duurder. Het is zelfs goedkoper. Weet je, in Noordwijk hebben we het prima naar onze zin.”