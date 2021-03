Martien Meiland en Britt Dekker presenteren nieuwe spelshow

De spelshow draait om wie de slimste, sterkste of snelste kandidaat is. Die moet alleen geen eerste of laatste worden, want dan is het spel voor diegene klaar. Per aflevering doen elf kandidaten mee in vijf verschillende spelrondes. De finale wordt gespeeld door de drie overgebleven deelnemers, waarin de winnaar een bedrag van maximaal 25.000 euro kan winnen.