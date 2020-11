Martien Meiland en Thomas Acda genomineerd als irritantste BN'ers in reclame

RTL gaat op zoek naar imitatieta­lent voor TV Kantine

10 november RTL zoekt in een eenmalige show assistentie voor Carlo Boszhard, Irene Moors en Elise Schaap in de TV Kantine. In het programma De Casting Kantine gaat het trio, onder aanvoering van presentator Buddy Vedder, op zoek naar nieuw talent.