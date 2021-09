Martien Meiland geeft datingtips aan Erica: ‘Neem jij maar een nieuw mannetje’

Het nieuwe seizoen van Chateau Meiland, dat maandag van start is gegaan, staat vooral in het teken van verhuizen. Na een korte tussenstop in Hengelo, waar Erica en Martien hun droomvilla leken te hebben gevonden, pakken de twee nu hun biezen naar hun geliefde Noordwijk.



Dat betekent dat er van alles opgeruimd moet worden, maar ook dat er spullen weggegooid moeten worden. Reden genoeg voor Martien om zich af te vragen waarom er nog een bench in huis is. Als Erica vervolgens zegt dat dat voor een toekomstige nieuwe hond is, haakt Martien daar direct op in. ,,Nee, we nemen geen nieuw hondje meer. Neem jij maar een nieuw mannetje!”



Een nieuwe man vinden is volgens Erica zo makkelijk nog niet. Daar denkt Martien heel anders over. ,,Straks gaan de kroegen open en dan ga je gewoon aan de bar zitten. Dan doe je een heel goede parfum op, nou, dan komen ze zo op je af”, voorspelt Martien, waarop Erica luchtig reageert: ,,Oké, nou, bedankt voor de tip.”