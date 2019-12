Martien Meiland: Seizoen 3 komt er gewoon

Op 23 en 24 december worden de laatste kerstafleveringen uitgezonden. Op 30 december volgt de oudejaarsspecial Wat goééééd! Het beste van Chateau Meiland . ,,Voorlopig is de familie dus nog volop te zien bij ons en zodra er iets over plannen in 2020 te melden is, dan laten we dit vanuit SBS6 weten’’, luidt de informatie van Talpa.

Pater familias Martien Meiland liet deze week aan tafel bij Pauw los dat een derde seizoen van het kijkcijferkanon wel in de pijpleiding moet zitten. ,,Het móet toch wel?’’, zei hij. ,,Het is hartstikke leuk om succes te hebben. We genieten daarvan. Ik vind het enig om in Nederland fans te ontmoeten. We horen overal: ‘Wijnen, wijnen!'. En als het volgend jaar over is, is het ook prima, want dan gaat het leven gewoon door. Zo is het toch?’’