Martien Meiland wint Loden Leeuw: meest irritante BN’er in reclame

Meiland kreeg het beeldje vanwege zijn rol in de reclame van Vriendenloterij Bingo. De realityster kreeg 45 procent van de stemmen en liet genomineerden Thomas Acda en zijn ‘buurman’ Sergio Romero IJssel (Lidl), Paul Haenen (PriceWise), Andy van der Meijde (Toto) en Mark Rietman (ABN AMRO) achter zich. In totaal werden er ruim 103.000 stemmen uitgebracht.



Meiland zelf is blij met de prijs. ,,Ik ben er heel trots op en hij krijgt een plekje naast mijn Televizier-ring”, laat hij weten in een reactie.