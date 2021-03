Martijn Koning: ‘De opzet was om Baudet te raken en dat is wel gelukt’

Wat was de opzet?

,,Om het programma af te sluiten met mijn mening over de politiek. Wat het anders maakte is dat er geen publiek zit. Het had weinig zin om dan allemaal grappen te gaan doen. En degenen aan tafel zijn natuurlijk al geen lachebekjes. Farid Azarkan had ik de vorige keer al geroast, bij Pauw en Jinek in Trêveszaal dus dat zou ik dubbelop hebben gevonden. En met Baudet heb ik regelmatig gezeten. Hij kreeg vaak het voordeel van de twijfel, maar nu was ik een beetje klaar met deze man.”