Martijn Koning: Het is een boos jaar geweest

Op een ijskoude sinterklaasavond speelt Martijn Koning in Amstelveen een try-out van zijn oudejaarsconference. Al zou hij het zelf liever een openbare repetitie noemen, want Koning is nog hard aan het werk. Er moeten stappen worden gemaakt. Wat je dan niet kunt gebruiken: een vrouw die, schijnbaar beschonken, door je heen brabbelt. Wat je al helemáál niet kunt gebruiken: iemand van het theater die een halve minuut voor aanvang de coulissen in wandelt om een stoel te pakken.



,,Ik schrok enorm. Ik was me aan het concentreren en ineens zie ik die gast aankomen. Dus ik zeg: wegwezen hier. Dat werd nog bijna een handgemeen. Ik heb dat echt nog nooit meegemaakt. Tien seconden later begon de muziek en moest ik op. Vervolgens begon die vrouw lawaai te maken. Ik raakte geïrriteerd en dan sta je al met 1-0 achter.”



Je bleef wel heel rustig. Je ging aan een tafeltje zitten om in je aantekeningen te kijken.

,,Om tot mezelf te komen. Vroeger was ik in zo’n situatie gaan ratelen. Dan was ik van de zenuwen heel snel gaan spelen. Nu durf ik stiltes te laten vallen. Laat ik het expres ongemakkelijk worden. Dat is deels ervaring. Ik heb de laatste jaren veel televisie gedaan en dan valt het theater qua spanning wel mee. Maar ik ben ook bewust trager gaan spelen. Dat advies kreeg ik lang geleden al van collega Daniël Arends. Dan heb je veel meer kracht en controle. Ik kan een verhaal nu beter vertellen dan vijf jaar terug.”



Ik vond het een leuke avond, maar dacht wel: vermoedelijk is Claudia de Breij in dit stadium al wat verder.

,,Dat komt omdat jij recensent bent. Jij kijkt naar het geheel. Dat moet je niet doen. Ik kijk naar duizend verschillende onderdelen. Zo’n avond levert mij tussen de twintig en dertig nieuwe grappen op, die weer stukjes kunnen worden. Dat is een extreem hoog aantal. Het was een rare avond, maar voor mij wel heel waardevol. Ook omdat er veel stukken waren die ondanks dat stroeve begin goed werkten. En als ze op zó’n avond werken, werken ze altijd.”