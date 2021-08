Martijn Krabbé stopt met The Voice Kids: ‘Tijd voor nieuw presentatietalent’

Volgens Krabbé zal het duo een 'verrijking’ zijn voor de talentenjacht. ,,De chemie tussen Jamai en Buddy zit goed, dus The Voice Kids is bij hen in goede handen. En het is goed voor de kijker, omdat het belangrijk is dat het programma zich blijft vernieuwen, en voor mezelf komt er zo weer ruimte voor andere programma’s”, aldus de presentator.



Voor Buddy Vedder is het presenteren van het zangprogramma een droom die uitkomt. ,,Ik heb The Voice Kids jarenlang als een stip op de horizon gezet. Omdat dit programma voor mij alle ingrediënten bevat waar mijn hart sneller van gaat kloppen.”



Ook Loman kijkt uit naar de samenwerking. ,,Hij is zeer getalenteerd én een vriend uit het vak. Des te leuker om hem nu te verwelkomen bij The Voice Kids.”