Martijn Krabbé wil The Voice terug: ‘Legitiem om de competitie af te maken’

Krabbé zegt dat er veel kandidaten waren die al een heel eind op weg waren in de shows. Tot aan de kwartfinales hadden ze volgens hem al alles meegemaakt. Dat geldt ook voor de deelnemers aan The Voice Kids. Hij noemt het programma ‘een competitie’.



,,Als die mogelijkheid er is, zou het legitiem zijn om de competitie af te maken”, zegt de presentator. Mede-presentatrice Chantal Janzen valt hem bij. ,,Het zou wel mooi zijn”, zegt ze. Janzen maakt het dan niet zoveel uit of zij en Krabbé bij de uitzendingen betrokken zijn. ,,We zijn het aan de mensen verplicht”, stelt Krabbé.



Janzen en Krabbé zeggen dat ze regelmatig up-to-date worden gehouden over het onderzoek dat loopt naar de beschuldigingen van kandidaten over grensoverschrijdend gedrag van medewerkers aan The Voice. ,,Het is fijn dat we zo goed op de hoogte worden gehouden”, zegt Janzen daarover.