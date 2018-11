Martin Garrix grijpt naast MTV EMA, Camila Cabello grote winnaar

Camilla neemt drie beeldjes mee

Zoals vooraf al werd verwacht, nam Camila Cabello dit jaar de meeste EMA’s mee naar huis. De negentienjarige Cubaans-Amerikaanse zangeres, bekend van het nummer Havana, was genomineerd voor zes awards en ging er met drie aan de haal. Ze won in de categorieën Best Song, Best Video en Best Artist.



Oudgediende Janet Jackson trad niet alleen op, maar werd ook in het zonnetje gezet: zij won een award voor Global Icon. De uitreiking van de muziekprijzen vond dit jaar plaats in het Spaanse Bilbao. Het is de derde keer dat de awardshow van MTV in Spanje werd gehouden.



De presentatie was in handen van de Amerikaanse actrice en zangeres Hailee Steinfeld. Onder meer Nicki Minaj, David Guetta, Jason Derulo en Panic! at the Disco gaven een optreden tijdens de show, die live werd uitgezonden op de muziekzender.