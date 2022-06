Martin Garrix raakt gewond bij optreden als bezoeker fles in zijn gezicht gooit

De 26-jarige dj, die zaterdag in Las Vegas draaide, deelt in zijn Instagram Stories beelden van zijn verwondingen. Te zien is dat hij een snee op zijn wang en boven zijn wenkbrauw heeft.



Garrix lijkt er echter niet wakker van te liggen. ,,Ik hoop dat degene die de fles gooide tijdens de show een goede dag heeft en genoten heeft van het moment. Het was een goede worp”, schrijft hij erbij. In de video voegt Garrix daar ‘respect’ aan toe.