Martin Garrix voor vierde keer uitgeroepen tot beste dj ter wereld: ‘Heel onwerkelijk’

Acteur Raymi Sambo krijgt ook in hoger beroep 100 uur werkstraf na mishande­len vrouw

Acteur Raymi Sambo, onder meer bekend van All stars en Spangas, is in hoger beroep veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor het mishandelen van een vrouw in de nieuwjaarsnacht van 2020. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van in totaal ruim 6500 euro, heeft het hof in Amsterdam bepaald.

15:53