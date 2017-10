Martin Garrix wederom de nummer 1 dj ter wereld

Voor de tweede maal op rij mag hij een jaar lang de Top 100-lijst aanvoeren van DJ Mag, het toonaangevende Britse magazine. Uit handen van David Guetta kreeg hij de prijs die een ongekend hoogtepunt is voor Garrix op het Amsterdam Dance Event, dat toch al zíjn evenement is. De Award, waar meer dan een miljoen mensen voor stemden, is de kers op de ADE-taart die verder bestond uit eigen pop-up store, een workshop en twee uitverkochte shows in de RAI, de plek waar hij voor de uitreiking nog een set draaide. ,,Ik voel emoties. Ik voel me geweldig. Dank jullie allemaal. Onwijs bedankt dat jullie me sinds dag een hebben gesupport. Wat een bizarre 'rollercoaster ride' is het geweest", zei een uitgelaten Garrix nadat hij de award in ontvangst had genomen. In de lijst troeft hij onder meer oudgediende Armin van Buuren af, die genoegen moet nemen met een derde plek. De tweede plek ging naar het Belgische dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike.

Justin Bieber

Twaalf maanden geleden was Garrix de jongste nummer 1 ooit in de geschiedenis van de lijst die sinds 1997 door het publiek wordt samengesteld. Drie jaar daarvoor, in juli 2013, beleefde hij zijn doorbraak met de wereldhit Animals. Wie toen dacht dat het hier om eendagsvlieg zou gaan, zat er finaal naast. Garrix bleef zich ontwikkelen. Werkte samen met Dua Lipa, Troye Sivan, Bebe Rexha, toerde begin dit jaar met zijn vriend Justin Bieber, waar hij in Australië in het voorprogramma stond. ,,Toen ik het eerste nummer startte in Perth, ging het hele publiek los. Het was te gek”, jubelde de dj na die tour.



Een paar jaar later schreef Garrix historie wanneer hij als eerste dj op het hoofdpodium een Pinkpopdag afsloot. Op zijn hit ‘Animals’ werd massaal gesprongen, met afsluiter ‘In The Name Of Love’ keihard meegezongen. In alle recensies school de jubel. ‘Het lukte hem glorieus om als eerste dj ooit Pinkpop af te sluiten en dat maakte zijn papieren status als nummer 1 van de wereld tastbaar’. En: ‘Je vraagt je zelfs even af wat punk- en rockact als Green Day en Kings of Leon hier de komende dagen tegenover moeten zetten’. Met prolongatie van zijn nummer één-positie voegt Martin Garrix een nieuw hoofdstuk aan zijn succesverhaal.